زيارة وزير الرياضة السعودي لفهد المولد في المستشفى تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الاثنين، اللاعب فهد المولد الذي يرقد في المستشفى في مدينة الملك عبد العزيز الطبية.

وكان المولد، الذي سقط من شرفة منزله بالدور الثاني في دبي، نقل في 19 سبتمبر/ أيلول، إلى السعودية بطائرة إخلاء طبية خاصة قادمة من المدينة الإماراتية.

ونشر رئيس نادي الشباب، محمد المنجم، صورة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تظهر زيارة وزير الرياضة السعودي للاعب، وعلق قائلا: "أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه المتواصل، ومتابعته الحثيثة لحالة الكابتن فهد المولد".

وأضاف: "زيارة سموه اليوم للاطمئنان على صحته في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني تجسد دعمه الدائم، وحرصه على صحة وسلامة أبناء الوطن من الرياضيين".

وتفاعل متابعون مع زيارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي.

ويبلغ فهد المولد من العمر 30 عاما، وينشط بمركز الجناح داخل المستطيل الأخضر، ومثل منتخب بلاده في 67 مباراة دولية، أحرز فيها 15 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.