تأجيل بطولات كرة القدم في لبنان إلى أجل غير مسمى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تأجيل منافسات كافة البطولات المحلية إلى أجل غير مسمى بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد.

وقال الاتحاد اللبناني: "نظرًا للأوضاع الراهنة التي تمر فيها البلاد، قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل مباريات كافة البطولات إلى موعد يحدد لاحقًا".

وانطلقت منافسات الجولة الأولى في الدرجة الأولى من الدوري اللبناني مؤخرًا، ويعتلي نادي الأنصار صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منافسيه.

وقُتل ما لا يقل عن 558 شخصًا، بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، نتيجة للضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الاثنين الماضي، حسبما قال وزير الصحة، فراس الأبيض.