"هذا قلة احترام".. موقف "محرج" لمورينيو في الدوري التركي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشة، إنه شعر بـ "قلة الاحترام" بعد إجباره على الانتظار لأكثر من ساعة لحضور المؤتمر الصحفي عقب هزيمة فريقه في الديربي أمام غلطة سراي بنتيجة 1/3، السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري التركي.

ولم يحضر المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 61 عامًا، المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وتمّ تغريمه على أثر ذلك.

وتحدّث مورينيو في مؤتمر صحفي، الأربعاء، قبل مواجهة فريقه ليونيون سان خيلويزي البلجيكي، قائلاً: "خلال 24 عامًا في لعبة كرة القدم، لم أهرب طوال حياتي من مؤتمر صحفي، خاصة بعد الهزيمة".

وأضاف: "لم أشعر قط بالخوف من أي صحفي أو سؤال أو مؤتمر صحفي، لذا لن أغيّر من طريقة عيشي معكم (وسائل الإعلام التركية)، انتهت المباراة، وهنأتُ مدرب الفريق المنافس، ثمّ ذهبت مباشرة إلى المقابلة الصحفية ثم انتظرت لمدة 70 دقيقة حتى أذهب إلى المؤتمر الصحفي".

وتابع: "حاولت الذهاب، ولكن لم يسمحوا لي بذلك، كنت عند باب المؤتمر الصحفي أحاول الذهاب، ولكن لم يسمحوا لي بذلك، لا علاقة للأمر بالنتيجة، ولا علاقة له بأي شيء آخر، بل يتعلق فقط بشيء صحيح أو غير صحيح، ستكون المباراة القادمة على نفس المنوال، سأذهب إلى المقابلة الفورية بعد المباراة مباشرة لأن هذا هو منطق المقابلة الفورية".

وأردف مورينيو: "المقابلة الفورية لا تأتي بعد المباراة بعشرين دقيقة، المقابلة الفورية هي المقابلة الفورية بعد المباراة، عندما تنتهي من المباراة، تذهب إلى المقابلة الفورية، ثمّ تنتظر 15 دقيقة، 20 دقيقة، نصف ساعة، إذ يذهب مدرب الفريق الضيف (أولاً إلى المؤتمر الصحفي) وعندها تنتظر 70 دقيقة، أنا آسف، لكن هذا قلة احترام، إذا شعر أي شخص بعدم الاحترام، فأنا الشخص الذي شعر بعدم الاحترام".