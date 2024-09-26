دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي النادي الأهلي المصري مع غريمه التقليدي الزمالك على أرض ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، في العاشرة من مساء الجمعة المقبل (بتوقيت دبي) والتاسعة (بتوقيت مكة)، ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد ظفر بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي 2024/2023، فيما حقق فريق "الفارس الأبيض" لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق وأن التقى النادي الأهلي مع منافسه الزمالك في نهائي هذه المسابقة عام 1994، وكانت الغلبة حينها في صالح فريق "الفارس الأبيض".

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" الأكثر فوزاً بلقب كأس السوبر الإفريقي بواقع 8 مرات، ثمّ نادي الزمالك بـ4 مرات.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي سيحسم اللقب هذا العام، فما رأيك؟