دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الزمالك على منافسه الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3/4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، في نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي أقيم على أرض ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد تقدم بالنتيجة أولاً عبر لاعبه وسام أبو علي عند الدقيقة 44 من علامة الجزاء، ثمّ أحرز ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت في صالح فريق "الفارس الأبيض" في نهاية المطاف.

ونجح نادي الزمالك في الظفر بلقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة على مر تاريخه، ليكون ثاني أكثر فريق فوزاً باللقب، خلف غريمه التقليدي، الأهلي، الذي حققه 8 مرات.