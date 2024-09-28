دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نهائي السوبر الإفريقي بين نادي الزمالك المصري ومنافسه الأهلي، الذي أقيم على أرض ملعب المملكة أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، الجمعة.

وتفاعل تركي آل الشيخ، خلال جلوسه في المدرجات، مع أحداث المباراة التي انتهت لصالح فريق "الفارس الأبيض" بركلات الترجيح بنتيجة 3/4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وشُوهد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية وهو يتوجه نحو جمهور نادي الزمالك ويوجّه لهم التحية.

وعقب فوز فريق "الفارس الأبيض" بلقب المسابقة للمرة الخامسة على مر التاريخ، كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة فيسبوك: "مبروك لنادي الزمالك وحظ أوفر للنادي الأهلي، مباراة جميلة وسعدنا بوجود الناديين العريقين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية".