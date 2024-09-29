تفاعل مع لحظة ظهور العراقي علي جاسم للمرة الأولى في الدوري الإيطالي

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نشر الأحد ، 29 سبتمبر / ايلول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر اللاعب العراقي علي جاسم للمرة الأولى بقميص نادي كومو، خلال مواجهة الأخير لنظيره هيلاس فيرونا، على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وكان مدرب نادي كومو، سيسك فابريغاس، قد قرر إدخال علي جاسم إلى المستطيل الأخضر في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+ بدلاً عن زميله ماكسيمو بيروني.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقًا) مع الظهور الأول للبالغ من العمر 20 عامًا في "الكالتشيو".

ويعد علي جاسم ثاني لاعب عراقي يشارك في منافسات الدوري الإيطالي، بعد مواطنه علي عدنان، الذي لعب لناديي أودينيزي وأتالانتا.

وفاز علي جاسم ورفاقه في نادي كومو على ضيفهم هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف لاثنين، في الأسبوع السادس.