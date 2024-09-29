دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سعى ميكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إلى تخفيف التوتر مع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد تصريحات مشحونة من الطرفين.

عقب مباراة الفريقين والتي انتهت بالتعادل 2/2، الأحد الماضي، لاقت طريقة لعب فريق "الغانرز" انتقادات واسعة من لاعبي المنافس، "السيتيسينز"، قبل أن يرد أرتيتا بأنه يعرف كلّ شيء عن مانشستر سيتي، إذ سبق وأن عمل ضمن الكادر الفني للفريق.

وحينها طلب غوارديولا من ميكل أرتيتا توضيح ما يعنيه في هذا التصريح، قائلاً: "إن كانت الحرب هي ما يريده نادي أرسنال، فهذا ما سيحصل عليه".

وبعد فوز فريق "الغانرز" على ليستر سيتي بنتيجة 2/4، السبت، أكد أرتيتا أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه مدرب مانشستر سيتي.

وقال ميكل أرتيتا في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أكرر ذلك بوضوح شديد، أنا أحب بيب، ومعجب به، أنا معجب به منذ أن كنت في العاشرة من عمري، أحترمه بشدة وأنا ممتن للغاية لكلّ ما فعله من أجلي وما زال يفعله معي، وأعتبره صديقاً".

وتابع قائلاً: "أنا أحب وأحترم كلّ فرد من أفراد الطاقم هناك (مانشستر سيتي)، لأنني عملتُ معهم لمدة أربع سنوات، وعندما قلتُ إنني أعرفهم، فأنا أعلم مدى جدية عملهم".

وأردف: "لم أرَ إنساناً يعمل بجد مثل بيب والمدربين هناك لتحقيق الفوز باستمرار، والسبب وراء تواجدهم هناك هو أنهم يحافظون على ذلك، هذا هو بالضبط ما تعلمته وهذا بالضبط ما أقصده، لذلك لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحاً من ذلك".

وواصل أرتيتا: "إذا أراد شخص ما الإضرار بالعلاقة (بيني وبين غوارديولا)، فهذا ليس بيدي، لكن هذا الشعور عميق، إنه يعرف ذلك، والطاقم معه يعرف ذلك، لأنني ما زلت أحافظ على هذا الشعور حتى اليوم معهم، ومع مجلس الإدارة، والملاك، ومع الجميع".

وأتمّ: "هناك إرادة الفوز، لديهم هذه الإرادة، ولدي هذه الإرادة، يتعين علينا أن نتعلم، ويجب أن يكون هذا مصدر إلهام لنا، وهو كذلك بالفعل، هذا ما أقصده عندما أقول: لقد كنت هناك، وهو أمر رائع وإنجاز لا يصدق لأن لديهم هذه العقلية".