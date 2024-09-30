بعد اعتزاله على الصعيد الدولي.. ماذا قدم غريزمان مع منتخب فرنسا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب أنطوان غريزمان عبر فيديو نشره في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي، بعد أن مثّل منتخب فرنسا لقرابة 10 أعوام.

قال غريزمان في الفيديو: "اليوم، بقلب مثقل، أعلن اعتزالي اللعب الدولي مع المنتخب الفرنسي، بعد 10 سنوات مذهلة تميزت بالتحديات والنجاحات واللحظات التي لا تنسى، حان الوقت بالنسبة لي أن أطوي الصفحة، وأفسح المجال للجيل الجديد".

وأضاف: "كان ارتداء هذا القميص شرفاً وامتيازاً بالنسبة لي، خلال تواجدي مع المنتخب أتيحت لي الفرصة لتجربة لحظات لا تُصدق إلى جانب زملاء استثنائيين في الفريق، لقد تقاسمنا الانتصارات التي ستظل محفورة إلى الأبد في ذاكرتنا".

أمضى البالغ من العمر 33 عاماً عقداً من الزمن مع منتخب "الديوك"، بدءاً من ظهوره الأول في مارس/ آذار 2014 وحتى سبتمبر/ أيلول 2024.

وشارك أنطوان غريزمان في 137 مباراة دولية بمختلف البطولات، سجّل خلالها 44 هدفاً وقدم 38 تمريرة حاسمة.

وحقق غريزمان مع رفاقه لقب كأس العالم 2018 والوصول لنهائي المسابقة ذاتها 2022، إضافة للقب دوري الأمم الأوروبية 2021.