"شغب جماهيري واشتباك بين اللاعبين".. إليك أبرز ما حدث في "ديربي مدريد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل بهدف لمثله على مباراة بين ناديي أتلتيكو مدريد وريال مدريد، التي أقيمت على أرض ملعب "ملعب ميتروبوليتانو"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

كان فريق "الميرنغي" قد تقدم بالنتيجة أولا عبر لاعبه إيدير ميليتاو​ في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما أحرز اللاعب أنخيل كوريا هدف التعادل لصاحب الأرض والضيافة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع 90+، من تسديدة داخل الصندوق.

شهد ديربي مدريد، الذي يعد من أكثر المباريات التنافسية في كرة القدم الإسبانية، أحداث جدلية عدة.

ففي الدقيقة 69، توقفت المباراة بقرار من الحكم وطالب اللاعبين بالدخول لغرفة الملابس، بعد أن قام جمهور نادي أتلتيكو مدريد برمي مقذوفات على حارس مرمى المنافس، تيبو كورتوا.

وشوهد دييغو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، وبعض لاعبيه وهم يطالبون جماهيرهم بالهدوء والابتعاد عن أعمال الشغب، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد توقفها لقرابة 15 دقيقة.

كما شوهد لاعبي الفريقين وهم يدخلون في شجار فيما بينهم خلال المباراة، منهم أنطونيو روديغر مع روبين لو نورماند، وفينيسيوس جونيور مع كوكي.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء بوجه لاعب نادي أتلتيكو مدريد، ماركوس يورينتي، في الدقيقة 90+، على أثر عرقلته للاعب الخصم.

بهذه النتيجة، احتل نادي ريال مدريد المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، ثمّ نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ16 نقطة.