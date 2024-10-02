دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل المهاجم خوسيلو هدفين، ساعد من خلالهما في فوز نادي الغرافة القطري على نادي العين الإماراتي بنتيجة 2/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدفا خوسيلو في الدقيقتين 45+ و48 من زمن المباراة، إذ وضع الكرة بقدمه في الشباك في المرة الأولى وبرأسه في المرة الثانية.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع أداء المهاجم الإسباني، البالغ من العمر 34 عاماً، إذ نال الإشادة والإطراء.

ووصل خوسيلو للمساهمة التهديفية رقم 5 مع نادي الغرافة، المنضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إذ أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، عقب خوضه 9 مباريات بمختلف المسابقات.