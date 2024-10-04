موعد مباراة الهلال والأهلي.. برأيك من سيفوز في الكلاسيكو السعودي؟

نشر الجمعة ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي أهلي جدة منافسه الهلال على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في العاشرة (بتوقيت دبي) التاسعة (بتوقيت مكة)، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعتبر هذه المواجهة إحدى أبرز المباريات التنافسية في كرة القدم السعودية، ويحتل فريق "الأزرق الهلالي" صدارة سلم ترتيب دوري "روشن" برصيد 15 نقطة، فيما يقع فريق "الراقي" في المركز الثامن بـ7 نقاط.

في آخر 5 مواجهات بين الفريقين، تفوّق نادي الهلال 4 مرات، فيما سيطر التعادل على نتيجة مباراة واحدة.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه حسم الكلاسيكو لصالحه، فما رأيك؟