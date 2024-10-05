طريقة احتفال لاعب الأهلي السعودي بهدفه أمام الهلال تثير ضجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت طريقة احتفال لاعب أهلي جدة، غابرييل فيغا، بهدفه في مرمى الهلال، ضجةً، على هامش مباراة الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

كان فيغا قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 12، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن تجاوز حارس مرمى المنافس، ياسين بونو.

واحتفل غابرييل فيغا بهدفه أمام جماهير فريق "الأزرق الهلالي"، المتواجدة في المدرجات، وقام ببعض الإشارات مما تسبب في غضبهم.

ووصل فيغا (22 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 3 في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، إذ أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.