هدف لاعب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل جيريمي دوكو، لاعب مانشستر سيتي، هدفاً جميلاً في مرمى فولهام، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد الاتحاد، السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف دوكو عند الدقيقة 82 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من على خط منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس، مسجلاً أحد أجمل الأهداف في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم.

وساعد هدف اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، في فوز فريق "السيتيسينز" على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف لاثنين.

ونال هدف جيريمي دوكو الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا) ومنهم من وصفه بالهدف "العالمي".

ووصل دوكو للمساهمة التهديفية رقم 3 في مختلف مسابقات موسم 2025/2024، إذ أحرز هدفين وصنع واحدًا.