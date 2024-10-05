موعد عودة بوغبا إلى الملاعب بعد تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بات بإمكان بول بوغبا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، العودة إلى المستطيل الأخضر في مارس/ آذار 2025، بعد تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات إلى 18 شهرا.

في وقت سابق، فرضت عقوبة الإيقاف على متوسط الميدان الفرنسي لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات، بقرار من المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات (Nado).

وقدم بوغبا استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس)، قبل أن يفوز بالاستئناف وتتقلص عقوبة إيقافه إلى عام ونصف.

وقال المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ماثيو ريب، لوكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة: "الإيقاف أصبح الآن لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 11 سبتمبر/ أيلول 2023"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

فيما قال بول بوغبا ،في بيان: "انتهى الكابوس أخيرا، أستطيع أن أتطلع إلى اليوم الذي أستطيع فيه تحقيق أحلامي مرة أخرى، لقد أكدت دائما أنني لم أخالف أبدا لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عندما تناولت مكملا غذائيا وصفه لي طبيب، والذي لا يؤثر أو يعزز أداء الرياضيين".

وأضاف: "ألعب بنزاهة، ورغم أنني يجب أن أعترف بأن هذه مخالفة تستوجب المسؤولية الصارمة، إلا أنني أريد أن أسجل شكري لقضاة محكمة التحكيم الرياضية الذين استمعوا إلى تفسيري، لقد كانت الفترة الماضية مؤلمة للغاية في حياتي، لأن كل ما عملت بجد من أجله قد تم تعليقه".

ولعب بوغبا (31 عاما) لناديي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق لقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.