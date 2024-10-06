هل يواجه مدرب مانشستر يونايتد خطر الإقالة؟ تين هاغ يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه على تواصل مستمر مع مجلس الإدارة، مُشيرًا إلى أن الفريق لديه مشروع طويل الأمد.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن تين هاغ يواجه خطر الإقالة من منصبه بعد سوء نتائج فريق "الشياطين الحمر" في الآونة الأخيرة.

وتعادل مانشستر يونايتد، تحت قيادة إريك تين هاغ، مع أستون فيلا، سلبيًا، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

في مؤتمر صحفي عقب المباراة، سُئل تين هاغ عن طبيعة محادثاته مع إدارة الفريق حول منصبه، وأجاب قائلاً: "نحن نتحدث كل أسبوع، نحن نسير في مركب واحد، وهناك اتفاق بيننا في وجهات النظر، وجميعنا ندرك أننا نبني مشروعاً طويل الأمد".

وأضاف: "التكهنات حول مستقبلي هي ضجة خارجية، داخلياً، نشعر بخيبة أمل، نعلم أنه يتعين علينا أن نتحسن، خاصة أننا بحاجة إلى تسجيل المزيد من الأهداف، في هذه اللحظة، بعد هذه المجموعة من المباريات التي نعاني فيها من نقص كبير".

وتابع: "نحن نؤدي بشكل جيد للغاية في جميع المجالات الأخرى، إذ حافظنا على نظافة شباكنا في 4 مباريات، وهذا يخبرك بشيء عن دفاعنا على مدار الموسم، كما أننا نؤدي بشكل جيد للغاية في التحولات الدفاعية، ولعبنا جيد في بناء الهجمات، ونحن هادئون ومتماسكون ونخلق الفرص باستثناء اليوم (أمام أستون فيلا)".



وأكمل إريك تين هاغ: "كان ينبغي لنا اليوم أن نخلق المزيد من الفرص، في تلك المنطقة من الصندوق، يتعين علينا أن نكون أكثر قسوة، وأكثر دقة، وأكثر قدرة على الإنهاء".

ويقع فريق "الشياطين الحمر" في المركز الرابع عشر على سلم ترتيب مسابقة البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 8 نقاط.