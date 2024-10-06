تداول لقطات لرد فعل لامين يامال على استبداله خلال مباراة لبرشلونة

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن لامين يامال، لاعب برشلونة، راضيًا بعد استبداله خلال مواجهة الفريق الكتالوني لديبورتيفو ألافيس، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

فعند الدقيقة 67 من زمن المباراة، قرر هانزي فليك، مدرب برشلونة، إخراج يامال من المستطيل الأخضر، وإدخال أنسو فاتي بدلاً عنه.

وأظهرت لقطات مصورة، متداولة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عدم سعادة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، خلال جلوسه على دكة البدلاء.

وبدا لامين يامال مستاءً خاصة لكونه لم ينجح في تسجيل الأهداف أو صناعتها في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

ويمتلك يامال 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة بعد خوضه 11 مباراة مع برشلونة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.