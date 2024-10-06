نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدى باولو غازانيغا، حارس مرمى جيرونا، لثلاث ركلات جزاء، خلال مواجهة فريقه لأتليتيك بيلباو، على أرض ملعب الأول، الأحد، في الدوري الإسباني (لا ليغا).

ففي الدقيقة 28 من زمن المباراة، تحصل أتليتيك بيلباو على ركلة جزاء، وقد نفذها اللاعب ألكس بيرنجوير، لكنّ غازانيغا نجح في التصدي لها.

وتحصل أتليتيك بيلباو على ركلة جزاء أخرى عند الدقيقة 56، وقام اللاعب إينياكي ويليامز بتنفيذها، قبل أن يتصدى لها باولو غازانيغا.

وأعاد حكم المباراة تنفيذ ركلة الجزاء الثانية بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى، وأعاد اللاعب أندير هيريرا تنفيذها، لكنّ غازانيغا نجح في إبعادها مجددًا.

وعلّق حساب جيرونا، على منصة إكس (تويتر سابقًا)، على تألق حارس مرماه، إذ قال ساخرًا: "لو ترمي السلام على غازانيغا بيصده".

وفاز جيرونا على ضيفه أتليتيك بيلباو بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة "لا ليغا".