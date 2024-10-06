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نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطة مصورة تظهر مشادة بين سالم الدوسري، مهاجم الهلال، وفرانك كيسييه، متوسط ميدان أهلي جدة، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السبت.

ففي الدقيقة 76، تحصل فريق "الأزرق الهلالي" على ركلة جزاء، وقد نفذها ألكساندر ميتروفيتش لكنّ حارس مرمى المنافس، عبدالرحمن الصانبي، تصدى لها.

وحينها انتاب كيسييه فرحة عارمة، وقد احتفل بإهدار الركلة بالقرب من الدوسري، مما أثار غضب الأخير.

لكنّ حكم المباراة، سلافكو فينسينش، قرر إعادة تنفيذ ركلة الجزاء بسبب تقدم حارس مرمى أهلي جدة عن خط المرمى خلال التصدي للركلة، ليعود ميتروفيتش وينفذها مرة أخرى وينجح في هزّ الشباك.

آنذاك، احتفل سالم الدوسري بالهدف أمام فرانك كيسييه، ووجّه له بعض الكلمات والإشارات.

وكان الهلال قد فاز على أهلي جدة بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.