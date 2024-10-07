مانشستر سيتي يحقق فوزًا قانونيًا على رابطة الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا قانونيًا على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بعد أن تمّ الحكم بأن القواعد الخاصة بصفقات الرعاية غير قانونية.

وقضت هيئة التحكيم بأن رابطة البريميرليغ كانت مخطئة في منع صفقتين رئيسيتين للرعاية تتعلقان بفريق "السيتيسينز".

ووُصفت القواعد الخاصة بصفقات الرعاية بأنها "تنتهك قانون المنافسة"، إذ تتسبب في منع الأندية من تضخيم أرباحها من رعاية الشركات المرتبطة بملاكها.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان، الاثنين: "لقد تبين أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أساءت استغلال موقعها المهيمن، وقد قررت المحكمة أن القواعد غير عادلة من الناحية الهيكلية، وأن الرابطة كانت غير عادلة على وجه التحديد في كيفية تطبيق هذه القواعد على النادي في الممارسة العملية".

وأضاف: "قد تبين أن هذه القواعد تمييزية في طريقة عملها، لأنها استبعدت عمدًا قروض المساهمين، بالإضافة إلى هذه النتائج العامة بشأن الشرعية، فقد ألغت المحكمة قرارات محددة صادرة عن الرابطة لإعادة تحديد القيمة السوقية العادلة لمعاملتين أبرمهما النادي".

ووجّه فريق "السيتيسينز" الشكر للأعضاء المتميزين في هيئة التحكيم على عملهم واعتباراتهم، مع التأكيد على التيرحب بقراراتهم.

ويواجه نادي مانشستر سيتي 115 اتهامًا بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في قضية منفصلة، ومن المتوقع صدرو الحكم بهذه القضية في عام 2025.