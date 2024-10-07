شطب نتائج فريق هندي في دوري أبطال آسيا لعدم سفره إلى إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، أن نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبًا من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، بعد عدم سفره إلى مدينة تبريز الإيرانية لملاقاة نظيره تراكتور الإيراني.

وقال اتحاد كرة القدم في القارة الصفراء عبر بيان رسمي: "بالاستناد للمادة 5.2 من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025/2024، يؤكد الاتحاد الآسيوي أن نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي يعتبر منسحبًا من المسابقة، بعد فشل النادي في الحضور إلى تبريز في إيران، لخوض مباراته ضمن المجموعة الأولى ضدّ نادي تراكتور، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول".

وأضاف: "تمّ إلغاء جميع مباريات النادي واعتبارها لاغية بحسب المادة 5.6 من تعليمات المسابقة، لتجنب الشك، لن يتم أخذ أي نقاط أو أهداف في مباريات النادي في الاعتبار عند تحديد التصنيف النهائي في المجموعة الأولى، وفقاً للمادة 8.3".

وجاء عدم سفر نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي إلى الأراضي الإيرانية، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وتحديداً في اليوم الأول من الشهر الجاري.