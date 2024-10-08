دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتزل نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق، أندريس إنييستا، لعبة كرة القدم، بعد أن أمضى قرابة 22 عامًا داخل المستطيل الأخضر.

وشوهد إنييستا وهو يذرف الدموع خلال حفل اعتزاله، الثلاثاء، وقال على هامش ذلك: "لم أتوقع أبدًا أن يأتي هذا اليوم، لم أتخيله أبدًا، نعم، كلّ هذه الدموع التي ذرفتها هذه الأيام هي دموع العاطفة والفخر، إنها ليست دموع الحزن".

وأضاف: "إنها دموع ذلك الصبي من بلدة صغيرة، الذي كان لديه حلم أن يكون لاعب كرة قدم، وحقق ذلك بعد الكثير من العمل الجاد والتضحية وعدم الاستسلام أبداً، وهي قيم أساسية في حياتي".

عقب إعلان اعتزاله، وجّه ريال مدريد رسالة إلى أندريس إنييستا، جاء فيها: "يود النادي ورئيسه ومجلس إدارته التعبير عن تقديرهم وإعجابهم وعاطفتهم لأحد أكبر أساطير كرة القدم الإسبانية والعالمية".

وتابعت: "ساهم إنييستا بلعبه كرة القدم وبقيمه في ازدهار هذه الرياضة، على هامش الألقاب الكثيرة التي فاز فيها خلال مسيرته، سيبقى هدفه الشهير في نهائي نهائي مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 في ذاكرة جميع المشجعين الإسبان إلى الأبد، يتمنى ريال مدريد له ولعائلته حظاً سعيداً في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

فيما نشر الفريق الكتالوني، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، لقطات مصورة من الحفل، وقال في تدوينة عن أندريس إنييستا: "إرث كروي خالد".

بينما قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن اعتزال إنييستا، عبر منصة إنستغرام: "إنه أحد زملائي الأكثر سحراً وأحد الأشخاص الذين استمتعت باللعب معهم أكثر من غيرهم، الكرة ستفتقدك، وسنفتقدك أيضاً جميعاً، أتمنى لك الأفضل دائماً، أنت ظاهرة".

ما أرقام أندريس إنييستا؟

لعب البالغ من العمر 40 عاماً لأندية برشلونة وفيسيل كوبه الياباني والإمارات الإماراتي.

على صعيد الأندية، شارك في 885 مباراة، سجل خلالها 93 هدفاً وقدم 161 تمريرة حاسمة، وحقق 35 لقباً، أبرزها: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس اليابان.

فيما مثّل منتخب بلاده في 131 مباراة دولية، أحرز فيها 14 هدفاً وصنع 30، وظفر بألقاب كأس العالم 2010 و "اليورو" في نسختي 2008 و2012.