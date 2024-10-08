دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف المنتخب السعودي نظيره الياباني على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقبل المباراة، تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مقطع فيديو لهدف اللاعب فهد المولد في شباك "الساموراي" من مباراة سابقة بين المنتخب السعودي ومنافسه الياباني، في سبتمبر/ أيلول 2017.

كان هدف المولد قد قاد "الأخضر" إلى تحقيق الفوز على "الساموراي" في الجولة الأخيرة من الدور الثالث في التصفيات، وبلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018.

حينها جاء هدف فهد المولد في الدقيقة 63 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مما أثار فرحة جنونية عند عشرات الآلاف من الجماهير المتواجدة في المدرجات.

ويغيب المولد (30 عامًا) عن مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الياباني المقبلة، إذ يرقد في المستشفى في الوقت الحالي لتلقي العلاج، بعد أن سقط من شرفة منزله بالدور الثاني على هامش زيارته إلى دبي..