نشر الأربعاء ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الياباني على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع منتخب الأخضر في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب "الساموراي" الذي بحوزته 6 نقاط.

في آخر 5 مباريات بينهما، فاز المنتخب الياباني 3 مرات، فيما فاز المنتخب السعودي في مرتين.

في الجولة ذاتها، يستقبل المنتخب الأردني منافسه الكوري الجنوبي، على أرض استاد عمّان الدولي، مساء الخميس القادم.

ويمتلك المنتخبان 4 نقاط برصيدهما ضمن المجموعة الثانية، من فوز وتعادل في الجولتين الأولى والثانية.

في آخر 3 مواجهات جمعتهما، حقق كل منهما الفوز في مباراة واحدة، فيما سيطر التعادل على نتيجة المباراة الثالثة.

تختلف التوقعات حول المباراتين، فهل برأيك يستطيع "الأخضر" و "النشامى" الفوز فيهما؟