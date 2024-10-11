مصر.. هدف "تريزيجيه" في مرمى موريتانيا يثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز اللاعب محمود تريزيجيه هدفاً، ساهم من خلاله في فوز منتخب مصر على منتخب موريتانيا بنتيجة 0/2، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وجاء هدف تريزيجيه عند الدقيقة 69 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك المنافس، مسجلاً أحد أجمل أهدافه بقميص منتخب "الفراعنة".

ونال اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بعد تسجيله للهدف بهذه الطريقة.

ووصل محمود تريزيجيه للمساهمة التهديفية رقم 30 مع منتخب بلاده، إذ سجل 21 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة عقب خوضه 77 مباراة دولية.