قضى 15 عاماً في الملاعب.. هكذا علّق ليفربول على اعتزال جويل ماتيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الكاميروني جويل ماتيب، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم، بعد أن قضى قرابة 15 عاماً داخل المستطيل الأخضر.

وكتب حساب فريق "الريدز"، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عقب إعلان البالغ من العمر 33 عاماً تعليق حذائه: "مبروك ماتيب على مسيرتك المهنية الممتازة، كل التوفيق لك بعد تقاعدك".

بدأ جويل ماتيب مسيرته الكروية مع نادي شالكه الألماني عام 2009، ثم انتقل لنادي ليفربول في عام 2016، وقضى معه 8 مواسم قبل أن يغادر أسواره في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

على الصعيد الأندية، شارك ماتيب في 500 مباراة، سجّل خلالها 45 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة، وحقق عدداً من الألقاب، منها: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس ألمانيا.

ومثّل جويل ماتيب منتخب بلاده في 27 مباراة في البطولات الدولية، أحرز فيها هدفاً واحداً.