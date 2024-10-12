كيف كرّم منتخب كرواتيا لاعب النصر السعودي بعد اعتزاله اللعب الدولي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص منتخب كرواتيا على تكريم متوسط الميدان مارسيلو بروزوفيتش، بعد اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي، على هامش مواجهة الفريق لمنتخب إسكتلندا، على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

كان بروزوفيتش، لاعب نادي النصر السعودي، قد علّق حذائه دولياً في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن قضى قرابة 10 أعوام مع منتخب بلاده.

قبل صافرة بداية المباراة، صافح وعانق مسؤولون من الجانب الكرواتي اللاعب مارسيلو بروزوفيتش ومنحوه هدية تذكارية، تحمل قميصاً للفريق بعدد المباريات الدولية التي خاضها "99"، ثمّ التقطوا الصور معاً.

وظهر بروزوفيتش (31 عامًا) مع منتخب بلاده في بطولات دولية عدّة، منها كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية (اليورو)، ويمتلك برصيده 7 أهداف و7 تمريرات حاسمة.