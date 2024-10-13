دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطة مصورة تظهر لقاء جواو كانسيلو، مدافع البرتغال، مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بولندا، على هامش مباراة بين المنتخبين، السبت.

وبيّنت اللقطة كانسيلو وهو يصافح ويعانق زميله السابق في نادي برشلونة الإسباني، ليفاندوفسكي، في ممر ملعب وارسو الوطني، قبل أن ينخرطا في الحديث.

سبق أن لعب جواو كانسيلو (30 عامًا) بجوار روبرت ليفاندوفسكي (36 عامًا) في صفوف الفريق الكتالوني في موسم 2024/2023.

وتواجد ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي لمنتخب بولندا فيما جلس كانسيلو على دكة بدلاء منتخب البرتغال، في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.