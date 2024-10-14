انسحاب نيجيريا من مباراة ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انسحب منتخب نيجيريا من مباراة منتخب ليبيا، المقرر إقامتها على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال).

وذكرت "وال" أن بعثة منتخب نيجيريا غادرت مطار الأبرق الدولي في ليبيا، وعادت إلى البلاد.

وزعمت تقارير صحفية أن سبب انسحاب منتخب نيجيريا من المباراة يأتي بسبب تعرض بعثة الفريق للإساءة من الجانب الليبي، ومن ذلك تحويل مسار الطائرة إلى مطار آخر.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، في بيان، حول مزاعم سوء استقبال بعثة منتخب نيجيريا: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في ليبيا، ونحن إذ نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية".

وأضاف: "إجراءات الأمان، أو التحديات اللوجستية التي تؤثر على السفر الجوي الدولي، هذهِ الإجراءات تعتبر جزءًا طبيعيًا من العمليات في المطارات العالمية، ولا يعد حدوث تأخيرات أو تحويلات أمرًا نادرًا، نؤكد على احترامنا الكامل لزملائنا من المنتخب النيجيري، ونرغب في طمأنتهم بأن تحويل رحلتهملم لم يكن متعمدًا".

وتابع قائلاً: "لا توجد أي أسس للإتهامات التي تشير إلى أن فرق الأمن الليبية أو الاتحاد الليبي قد تسبب عمدًا في هذا الحادث، مثل هذه الادعاءات تتنافى مع قيمنا ومبادئنا، ونحن نرفض بشدة أي ادعاءات توحي بوجود سوء نية أو تخريب في هذا الشأن".

وأكمل: "من المهم أن نذكر أن منتخبنا الوطني واجه تحديات كبيرة لدى وصوله إلى نيجيريا الأسبوع الماضي لخوض المباراة الثالثة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، ورغم الصعوبات التي واجهناها، لم نطلق اتهامات علنية أو نشكك في نزاهة السلطات النيجيرية، كرة القدم، في جوهرها، تهدف إلى توحيد الشعوب".

وأردف الاتحاد الليبي: "نحن ملتزمون بروح العدل والاحترام المتبادل سواء داخل الملعب أو خارجه، في ليبيا، نفخر بتقاليدنا الراسخة في الترحيب والضيافة، لقد كانت الأولوية لدينا دائمًا هي معاملة جميع الفرق الزائرة، بما في ذلك أشقائنا من إفريقيا وجميع الوفود الدولية الأخرى، بكل احترام وتقدير".

وأتمّ: "استضافة مثل هذه الفعاليات شرف كبير لنا، ونسعى لضمان شعور جميع الفرق بالأمان والاحترام كضيوفنا، هذا الالتزام بالمساواة والضيافة هو جزء أساسي من ثقافتنا وتقاليدنا، نأمل أن يتم حل هذا سوء الفهم بروح من التفاهم وحسن النية، أبوابنا مفتوحة لأشقائنا النيجيريين وجميع الفرق الإفريقية، وسنواصل تعزيز روح الوحدة والروح الرياضية والصداقة في عالم كرة القدم".

الجمعة الماضي، فاز منتخب نيجيريا على ضيفه منتخب ليبيا بهدف نظيف، على أرض ملعب الأول، وحينها زعمت تقارير أن بعثة فريق الضيف قد عانت من بعض الصعوبات أيضًا.