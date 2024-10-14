دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض الحكم العُماني أحمد الكاف لهجوم حاد من جماهير منتخب إندونيسيا، عقب قيادته لمباراة منتخب بلادهم مع منتخب البحرين، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وهاجم مشجعو منتخب إندونيسيا الحكم البالغ من العمر 41 عاماً بأشد العبارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعرض لتهديدات عدة، إذ زعموا أنه قام بتمديد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مما سمح لمنتخب البحرين في تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 2/2.

وأصدر الاتحاد العُماني لكرة القدم، الاثنين، بياناً رسمياً عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) دافع من خلاله عن الحكم أحمد الكاف.

قال اتحاد كرة القدم في سلطنة عُمان: "يُدين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر، واستخدام لغة التهديد والوعيد تجاه الحكم الدولي العُماني أحمد الكاف وطاقمه المساعد، عقب المباراة التي جمعت المنتخب البحريني ونظيره الإندونيسي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف: "يؤكد الاتحاد رفضه المطلق لمثل هذه السلوكيات الخارجة عن السياق من قِبل عددٍ من الجماهير الإندونيسية وبعض الأطراف ذات العلاقة، محذراً من مغبة هذه السلوكيات الخارجة، مؤكداً التزام الطاقم العُماني طوال تاريخهم المشرف بأقصى درجات المهنية وتطبيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحيادية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وهذا ما أهلهم ليصبحوا من حكام النخبة الآسيوية".

وتابع قائلاً: "يدعو الاتحاد نظيريه الآسيوي والدولي لتحمل مسؤوليتهم وفق اللوائح والنظم المعمول بها لحماية الحكام وضمان أمنهم وسلامتهم، ويؤكد الاتحاد بأنه ماضٍ قدماً في التنسيق مع الجهات لتحقيق الهدف ذاته".

وأتمّ الاتحاد العُماني: "يتعهد الاتحاد مجدداً بمواصلة دعمه لطاقم التحكيم العُماني بقيادة الحكم الدولي أحمد الكاف، وواثقاً في كفاءتهم، مشيداً بمستواهم، آملاً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم القارية والدولية".