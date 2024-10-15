(CNN) -- تعاقبت 3 أجيال مختلفة من عائلة مالديني على منتخب إيطاليا، آخرهم اللاعب دانييل مالديني الذي ظهر في مباراة "الآزوري" وإسرائيل، التي أقيمت على أرض ملعب الأول، الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

سار اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، على خطى والده باولو وجده تشيزاري في ارتداء القميص الأزرق الشهير، إذ ظهر لأول مرة بعد دخوله كبديل في الدقيقة 74 من زمن المباراة التي انتهت بفوز منتخب إيطاليا على ضيفه إسرائيل بنتيجة 1/4.

باولو (الأب)، المدافع الذي خاض 126 مباراة دولية ولعب مع إسي ميلان وفاز بقلب الدوري الإيطالي 7 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، تابع ابنه دانييل من مدرجات ملعب المباراة.

بينما تشيزاري (الجد)، شارك مع منتخب إيطاليا في 14 مباراة، وكان آخر ظهور له منذ أكثر من 61 عاماً.

وقال دانييل مالديني، عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية لأنني شاركت في المباراة وبأنها سارت على ما يرام، أنا سعيد لأن عائلتي كانت هنا لمشاهدة المباراة، سأتحدث إليها عندما أعود إلى المنزل".

وفقًا لموقع "أوبتا"، إنها المرة الأولى التي تلعب فيها ثلاثة أجيال مختلفة من عائلة واحدة مع منتخب إيطاليا، الذي ظفر بلقب كأس العالم 4 مرات.

على عكس والده باولو، يلعب دانييل كلاعب وسط هجومي، وقد أثار إعجاب الجميع مع فريق مونزا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم 2025/2024.