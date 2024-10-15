دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب منتخب مصر على منتخب موريتانيا بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وأحرز اللاعب إبراهيم عادل هدف منتخب "الفراعنة" الوحيد عند الدقيقة 85 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة من قِبل منتصف الملعب لتسكن شباك المنافس، مسجلاً أحد أروع أهدافه في مسيرته الكروية.

بهذا الفوز، وصل منتخب مصر للنقطة الـ12 في المركز الأول على سلم ترتيب المجموعة الثالثة، ليضمن الفريق تأهله إلى نهائيات بطولة القارة السمراء المقرر إقامتها في المغرب في العام المقبل، قبل جولتين من نهائيات التصفيات الجارية.

ويعتبر منتخب "الفراعنة" الأكثر فوزاً بلقب كأس الأمم الإفريقية بواقع 7 مرات، آخرها عام 2010.