فيفا والاتحاد الآسيوي يتفاعلان مع هدف "مُذهل" لأيمن حسين في مرمى كوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق، هدفًا مذهلاً في مرمى منتخب كوريا الجنوبية، خلال مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هدف أيمن حسين عند الدقيقة 51 من زمن المباراة، إذ تلقى الكرة عبر عرضية من زميله أمجد عطوان، ثم سددها نحو الخلف وهي في الهواء لتسكن شباك "الشمشون الكوري"، مسجلاً أحد أجمل أهدافه مع "أسود الرافدين".

وتفاعل حساب كأس العالم الرسمي، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع هدف اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، إذ كتب على منصة إكس (تويتر سابقًا): "خيالي يا أيمن".

فيما كتب حساب كأس آسيا الرسمي، التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "أينما تريده تجده، أيمن حسين هدّاف العراق".

كما تفاعل عدد من المتابعين مع هدف أيمن حسين في المباراة التي انتهت لصالح صاحب الأرض والضيافة، منتخب كوريا الجنوبية، بنتيجة 2/3.

وبات يمتلك أيمن حسين برصيده 30 هدفاً و4 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 75 مباراة دولية.