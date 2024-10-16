دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطة مصورة بين جماهير المنتخب السعودي والمدير الفني روبرتو مانشيني، عقب تعادل "الأخضر" سلبيا مع البحرين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأظهرت اللقطة مانشيني وهو يتعرض لصيحات استهجان من قِبل المشجعين المتواجدين في مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مما أثار غضب المدرب الإيطالي قبل أن يقوم ببعض الإشارات نحو أنصار المنتخب السعودي.

وقال روبرتو مانشيني في مؤتمر صحفي بعد صافرة النهاية: "من السهل أن تضع اللوم على المدرب في الخسارة أو التعادل، ولكن هناك مسؤولية على اللاعبين لتقديم أداء ومستوى أقوى"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف: "يجب على سالم الدوسري وفراس البريكان وعبدالله رديف العمل بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن لدينا لاعبين صغاراً في السن ولا يشاركون مع أنديتهم".

وتابع قائلاً: "أشركتُ جميع المهاجمين، ولكن لم نسجل الأهداف، ولو سجلنا جزائيتي إندونيسيا والبحرين لكان في رصيدنا 9 نقاط، ولا أخشى قرار الإقالة".

وفي حوار مع وسائل الإعلام السعودية، سُئل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عما إذا فقد الاتحاد الثقة بمانشيني وإمكانية إنهاء عقده، فأجاب: "لا نستطيع التقييم في الوقت الحالي، خاصة في وقت غضب وحزن، لا يمكن التقييم وأخذ الآراء في هذا الوضع، إن شاء الله نجلس الأربعاء مع الإدارة الفنية، وإن شاء الله ما يصير إلا كل خير".

وأضاف: "لم أقل أي قرار حول مصير المدرب، بل سندرس كافة الأمور، أعطونا كم يوم، وإن شاء الله بعدها ما يصير إلا كل خير".

ويقع "الأخضر" في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف اليابان وأستراليا.