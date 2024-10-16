تعليق "ساخر" من أمير سعودي بعد مطالب بإبعاد سالم الدوسري عن المنتخب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاع اللاعب السعودي سالم الدوسري ركلة جزاء خلال مباراة بين "الأخضر" والبحرين والتي انتهت بالتعادل السلبي، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ونفذ الدوسري ركلة الجزاء عند الدقيقة 20 من زمن المباراة، لكن حارس مرمى المنافس، إبراهيم لطف الله، نجح في التصدي لها، مما دفع بعض المتابعين إلى انتقاد اللاعب الناشط في صفوف نادي الهلال السعودي.

وكتب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أضاع سالم الدوسري ضربتي جزاء في مباراتي إندونيسيا والبحرين فانصبت عليه سهام نقد الذين ينظرون بعيون الوان الأندية -وهؤلاء موجودون في كل الأندية - فلو تسبب لاعب نصراوي في ولوج هدف في مرمى المنتخب ستجد متعصبين هلاليين يفعلون نفس ما يفعله متعصبون نصراويون مع سالم".

وأضاف: "الحل في وجهة نظر البعض الذي يرى سبب سوء نتائج المنتخب هو سالم الدوسري ابعاده!، لم لا فليعتزل سالم الدوسري اللعب دوليا، وكذلك يتم ابعاد اي لاعب له علاقة حتى لو سابقة بالهلال من المنتخب عل نتائج المنتخب تتحسن"، وأرفق التدوينة برمز تعبيري مضحك.

وأعاد الأمير السعودي نشر تدوينة لمتابع، جاء فيها: "يضيع ضربتي جزاء وينتقدونه ؟، يا اخي مالهم حق مفروض يحملونه على الأعناق".

ورد عبدالرحمن بن مساعد على التدوينة بشكل ساخر، قائلا: "انا معك لازم يعتزل دوليا هو وكل لاعبي الهلال فهم سبب سوء نتائج المنتخب حتى في مباراة الأرجنتين ما نكبنا الا لعيبة الهلال"، إذ أن الثنائي سالم الدوسري وزميله صالح الشهري، اللذين كانا يلعبان لنادي الهلال، سجلا هدفين في مرمى منتخب "التانغو"، ضمن نهائيات كأس العالم 2022.