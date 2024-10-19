دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، بيانا عبر موقعه الرسمي بشأن تلقي لاعبي منتخب البحرين "تهديدات بالقتل" من قِبل جماهير منتخب إندونيسيا، عقب مباراة الفريقين في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وكان مشجعو منتخب إندونيسيا شنوا هجوما حادا عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد أفراد منتخب "الأحمر البحريني" وحكم المباراة أحمد الكاف، إذ زعموا أن الحكم العُماني قام بتمديد الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مما سمح للمنتخب العربي في تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 2/2.

وقال اتحاد كرة القدم في القارة الصفراء، في بيانه: "تلقى الاتحاد الآسيوي علما بالمخاوف التي أبداها الاتحاد البحريني حول أمن وسلامة منتخبهم الوطني، قبل المباراة المقررة خارج ملعبه مع مع إندونيسيا بتاريخ 25 مارس/ آذار ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم".

وأضاف: "يأخذ الاتحاد الآسيوي هذه المخاوف بجدية، وهو ملتزم تماما بضمان أمن وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين والجماهير، وفي ذات الوقت يدين جميع أشكال الإساءات والتهديدات عبر الإنترنت".

وتابع: "سوف يتناقش الاتحاد الآسيوي حول هذا الأمر مع الاتحاد الدولي والاتحاد البحريني والاتحاد الإندونيسي، من أجل توفير بيئة آمنة وسليمة لكافة الأطراف المعنية بالمباراة".

في وقت سابق، أعرب الاتحاد البحريني لكرة القدم عن رفضه للتصرفات التي وصفها بـ "غير المقبولة واللامسؤولة" من قِبل أنصار منتخب إندونيسيا.

وحينها أدان الاتحاد البحريني "الحملات المسيئة والهجمات السيبرانية"، موضّحاً أن أفراد منتخب "الأحمر البحريني" تعرضوا لـ "سب وقذف" كما تلقوا رسائل "تهديد بالقتل".

كما قال الاتحاد البحريني إنه سيقدم طلبا إلى الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الآسيوي، بنقل مباراة الإياب مع منتخب إندونيسيا المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى أرض محايدة، وذلك من أجل "سلامة أفراد الفريق".