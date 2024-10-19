نشر السبت ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) تصرفا غريبا قام به غولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام هوتسبير، خلال مواجهة "السبيرز" مع وست هام يونايتد، على أرض ملعب الأول، السبت.

وأظهرت لقطات مصورة ارتداء غولييلمو فيكاريو قبعة في الشوط الثاني من زمن المباراة، وقال متابعون إن حارس المرمى البالغ من العمر 28 عاماً قام بذلك للحماية من أشعة الشمس.

وفاز رفاق غولييلمو فيكاريو على ضيفهم وست هام يونايتد بأربعة أهداف لواحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ووصل زملاء غولييلمو فيكاريو للنقطة الـ13 في المركز السادس على سلم ترتيب مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024.