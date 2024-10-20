نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة تظهر ممازحة حارس مرمى وولفرهامبتون واندررز، خوسيه سا، لبرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، على هامش مواجهة الفريقين على أرض استاد مولينيو، الأحد.

ففي الدقيقة 54 من زمن المباراة وبالقرب من مرمى وولفرهامبتون واندررز، قام البرتغالي خوسيه سا بشدّ أذن مواطنه برناردو سيلفا على سبيل الممازحة، مما أثار ضحك الثنائي.

وخسر رفاق خوسيه سا من زملاء برناردو سيلفا بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

بهذه النتيجة، وصل مانشستر سيتي للنقطة 20 في المركز الأول على سلم ترتيب أندية البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون واندررز عند نقطة واحدة في المركز الأخير.