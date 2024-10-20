دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطة مصورة لقاء كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، مع ناتشو، مدافع القادسية، على هامش مباراة الفريقين، التي أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري السعودي للمحترفين.

قبل صافرة البداية وفي ممر ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، التقى بنزيما بزميله السابق في ريال مدريد الإسباني، ناتشو، إذ حرص على معانقته والتحدث معه.

وعلّق حساب دوري "روشن" عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) على هذه اللقطة، قائلاً: "بنزيما وناتشو..الكثير من الذكريات".

وتجدد العناق بين المهاجم الفرنسي (36 عامًا) والمدافع الإسباني (34 عامًا) داخل المستطيل الأخضر، على هامش إجراء الحكم قرعة الاختيار ما بين تنفيذ ركلة البداية أو جهة المرمى.

وسبق وأن لعب كريم بنزيما بجوار ناتشو في فريق "الميرنغي" لسنوات عدّة، وحققا معًا عددًا من الألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس إسبانيا.