دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي، هدفًا مذهلاً في مرمى أنطاليا سبور، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.

وجاء هدف أوسيمين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، عبر ضربة مقصية، إذ تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ثمّ سددها نحو الخلف وهي في الهواء، مسجلاً أحد أجمل الأهداف في المسابقة على مر التاريخ.

وساهم هدف المهاجم النيجيري، البالغ من العمر 25 عامًا، في فوز غلطة سراي على مضيفه أنطاليا سبور بثلاثية، في الجولة التاسعة.

ووصل أوسيمين للمساهمة التهديفية رقم 7 مع غلطة سراي بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ أحرز 3 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 5 مباريات.