لماذا غضب بيلينغهام من فينيسيوس خلال مباراة لريال مدريد؟ لقطة توضِح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطة مصورة تظهر استياء لاعب ريال مدريد، جود بيلينغهام، من زميله في الفريق، فينيسيوس جونيور، خلال مباراة "الميرنغي" مع سيلتا فيغو، على أرض ملعب الأخير، السبت.

في الدقيقة 44 من زمن المباراة، نجح فينيسيوس في تجاوز لاعبي المنافس ودخول منطقة الجزاء وسدد الكرة لتذهب إلى خارج الميدان بدلاً من تمريرها إلى بيلينغهام، لتبدو ملامح الغضب على الأخير.

وكان فينيسيوس جونيور قد أحرز هدفًا عند الدقيقة 66، ليساعد في فوز ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

بهذا الفوز، وصل رفاق فينيسيوس وجود بيلينغهام للنقطة 24 في المركز الثاني على سلم ترتيب أندية مسابقة "لا ليغا" هذا الموسم 2025/2024، خلف المتصدر برشلونة.