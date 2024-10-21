لقطة بين لودي ونيمار خلال مباراة الهلال والعين تشعل تفاعلاً

نشر الاثنين ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح اللاعب رينان لودي أهداف مباراة تجمع فريقه الهلال السعودي مع العين الإماراتي على أرض استاد هزاع بن زايد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدف لودي عند الدقيقة 26 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بعد هزّه لشباك الفريق المضيف، العين، توجه رينان لودي نحو دكة البدلاء للاحتفال بالهدف برفقة زميله نيمار دا سيلفا، إذ تعانقا وسط فرحة عارمة عند الثنائي.

وتواجد نيمار (32 عاماً) في قائمة فريق "الأزرق الهلالي" للمرة الأولى بعد غياب لقرابة عام، إذ كانت إصابة بالغة قد أبعدته عن الملاعب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

فيما وصل لودي (26 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 6 مع نادي الهلال بمختلف المسابقات، إذ سجّل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.