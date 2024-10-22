نشر الثلاثاء ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" مواجهة من العيار الثقيل بين ناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في الحادية عشرة (بتوقيت دبي) والعاشرة (بتوقيت مكة) من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

في آخر 5 مواجهات بين الفريقين في مسابقة تشامبيونزليغ، فاز فريق "البافاري" في جميع المواجهات، بينما لم يتذوق "الفريق الكتالوني" طعم الفوز أمامه.

أرقام نادي برشلونة هذا الموسم 2025/2024:

يتصدر سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 9 مباريات مقابل هزيمة واحدة.

خسر في المباراة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام نادي موناكو الفرنسي بهدفين لواحد، في حين فاز في المباراة الثانية على نادي يانغ بويز السويسري بخماسية نظيفة.

أرقام نادي بايرن ميونخ في الموسم الحالي:

يحتل المركز الأول على سلم ترتيب الدوري الألماني بـ17 نقطة، إذ انتصر في 5 مباريات وتعادل في اثنتين.

وحقق الفوز على نادي أولم برباعية نظيفة، في الدور الأول من كأس ألمانيا.

واكتسح نادي دينامو زغرب الكرواتي بتسعة أهداف لاثنين في المباراة الأولى من مسابقة تشامبيونزليغ، وخسر من نادي أستون فيلا الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة الثانية.

أرقام روبرت ليفاندوفسكي وهاري كين:

سجّل مهاجم "الفريق الكتالوني"، ليفاندوفسكي، 14 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين في 12 مباراة بمختلف المسابقات.

أحرز مهاجم فريق "البافاري"، كين، 13 هدفًا وصنع 6 آخرين، عقب خوضه 10 مباريات بجميع البطولات.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه الفوز في هذه المباراة، فما رأيك؟