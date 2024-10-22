نشر الثلاثاء ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح مباراة كريستيان بوليسيتش أهداف مباراة بين فريقه إسي ميلان الإيطالي ونظيره كلوب بروج البلجيكي، على أرض ملعب "سان سيرو"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاء هدف بوليسيتش عند الدقيقة 34 من زمن المباراة، إذ وضع الكرة بشكل مباشر في الشباك عبر ركلة ركنية، مسجلاً أحد أجمل الأهداف في مسابقة تشامبيونزليغ.

ونال هدف اللاعب الأمريكي، البالغ من العمر 26 عامًا، الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا).

ووصل كريستيان بوليسيتش للمساهمة التهديفية رقم 10 بقميص نادي إسي ميلان هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، عقب خوضه 11 مباراة بمختلف المسابقات.