دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطة مصورة تظهر لقاء كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وجلال الدين ماشاريبوف، لاعب استقلال طهران الإيراني، على هامش مواجهة الفريقين، الثلاثاء.

قبل صافرة البداية، صافح رونالدو لاعبي المنافس إلا أنه حرص على معانقة زميله السابق في فريق "العالمي"، ماشاريبوف، عند رؤيته على الفور وعدم الاكتفاء بالمصافحة فقط.

وكان ماشاريبوف (31 عامًا) لاعبًا في صفوف النصر عند انضمام النجم البرتغالي (39 عامًا) إلى النادي السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023.

كما شُوهد ماشاريبوف وهو يصافح ويعانق زملائه السابقين في فريق "العالمي" عقب صافرة النهاية.

وتغلّب النصر على استقلال طهران بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض استاد راشد في دبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.