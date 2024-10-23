دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق منتخب طاجكستان فوزًا ساحقًا على منتخب غوام بنتيجة 0/33، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عامًا.

نجح اللاعب الطاجيكي، محمد نازرييف، في تسجيل 14 هدفًا بمفرده، فيما أحرز زميله نازرولو عاشوراليزودا 6 أهداف، وأوميد جافويف ثلاثية، وحيدرشاه خودويدودوف وبارفيز بوبونازاروف وأسدبيك مختوموف ثنائية، بينما سجل كلّ من عبدالصمد ماليكمرادوف ومهروجيدين روزيكوف ومحمدجون ميرأحمدوف وديفيد مقصودوف هدفاً واحداً.

وبعد فوزه بنتيجة قياسية، تصدر منتخب طاجكستان سلم ترتيب المجموعة العاشرة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة القارة الصفراء للناشئين، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية عام 2025.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر إلى النهائيات، إضافة إلى أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم هذه المنتخبات إلى منتخب السعودية المضيف.