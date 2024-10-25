في الإمارات.. الأهلي يحسم كأس السوبر المصري لصالحه على حساب الزمالك

نشر الخميس ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق النادي الأهلي على نظيره الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 6/7، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في نهائي مسابقة كأس السوبر المصري الذي أقيم على أرض استاد محمد بن زايد، الخميس.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وصناعة الفرص إلا أن الأهداف غابت حتى الدقيقة 120، ليلجأن إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح فريق "المارد الأحمر".

بهذا الفوز، حقق النادي الأهلي لقب المسابقة التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي هذا العام.

ويعد فريق "المارد الأحمر" الأكثر فوزاً بلقب كأس السوبر المصري بواقع 15 مرة، ثمّ غريمه التقليدي، "الفارس الأبيض"، بـ4 مرات.