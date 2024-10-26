نشر السبت ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي أرسنال مع منافسه ليفربول على أرض استاد الإمارات، مساء الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتأتي هذه المواجهة في ظل منافسة الفريقين على لقب البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024.

في آخر 5 مواجهات بينهما، فاز فريق "الريدز" في مباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "الغانرز"، بينما سيطر التعادل على نتيجة مباراتين.

نستعرض فيما يلي أرقام ليفربول وأرسنال ولاعب من كل فريق في المسابقة هذا الموسم:

"الريدز"

يتصدر سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات وتلقي هزيمة واحدة فقط.

سجّل محمد صلاح ورفاقه 15 هدفاً وتلقوا 3 أهداف فقط.

"الغانرز"

يقع في المركز الثالث على سلم الترتيب بـ17 نقطة، عقب الانتصار في 5 مباريات مقابل تلقي خسارة واحدة والتعادل في مباراتين.

أحرز بوكايو ساكا وزملاؤه 15 هدفاً وتلقوا 8 أهداف.

صلاح

ساهم في 10 أهداف خلال 8 مباريات، إذ سجّل 5 أهداف وصنع مثلها.

ساكا

ساهم في 9 أهداف بعد خوضه 7 مباريات، إذ أحرز هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة.

تختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه الظفر بالنقاط الثلاث، فما رأيك؟