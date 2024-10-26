دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك محمود عبد المنعم "كهربا" في تدريبات الأهلي المصري، السبت، بعد أن أعلن المدير الرياضي للنادي، محمد رمضان، قبول اعتذار اللاعب الذي تقدم به الأخير عمّا بدر منه في وقت سابق.

وأوضح رمضان أنه سمح لـ "كهربا" بالانتظام في التدريبات مع زملائه، التي تأتي استعدادًا لمواجهة نادي العين الإماراتي على أرض استاد القاهرة الدولي، الثلاثاء المقبل، ضمن كأس القارات للأندية.

وكان محمود عبد المنعم "كهربا" قد تعرض لعقوبة الاستبعاد من بعثة الفريق في العاصمة الإماراتية أبوظبي على هامش المشاركة في كأس السوبر المصري، وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار أمريكي)، بسبب ما بدر منه عقب مواجهة فريق "المارد الأحمر" ونظيره سيراميكا كليوبترا، الأحد الماضي.

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطة مصورة لـ "كهربا" ومدربه مارسيل كولر، إذ دخلا معًا إلى أرض الملعب قبل انطلاق التدريبات، ليعتبر البعض أن هذه اللقطة تشير لعدم وجود خلاف بينهما.