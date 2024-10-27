تدوينة حساب برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد تشعل تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع تدوينة لحساب نادي برشلونة، عقب الفوز على نادي ريال مدريد في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وكان "الفريق الكتالوني" قد تغلّب على غريمه التقليدي، "الميرنغي"، بأربعة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، السبت.

وكتب حساب نادي برشلونة: "الفصول الأربعة: الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء، العناصر الأربعة: الأرض، الماء، النار، الهواء، المجموعات الغذائية الأربع: الفواكه والخضروات والحبوب والبروتين، الأهداف الرابعة: ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي، لامين، رافينيا"، في إشارة إلى عدد الأهداف في الكلاسيكو ومسجليها.

وعزز "الفريق الكتالوني" من صدارته لسلم ترتيب مسابقة "لا ليغا" برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد منافسه، ريال مدريد، عند النقطة 24 في المركز الثاني.